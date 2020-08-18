Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: 8 ve 12. sınıflar hariç izin verilmeyecek

Bakan Selçuk duyurdu: Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime izin verilmeyecek
Kaynak: AA
Bakan Ziya Selçuk, "Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." ifadesini kullandı.
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