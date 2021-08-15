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15 Ağustos 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 09:40:00

Orta ve Doğu Karadeniz için yeni sel uyarısı

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Batı Karadeniz doğal afetle uğraşırken, bu kez Orta ve Doğu Karadeniz için kritik uyarı geldi.

Batı Karadeniz büyük yıkıma yol açan selin yaralarını sarmaya çalışırken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden korkutan uyarı geldi. Buna göre Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların önümüzdeki 2 gün boyunca kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) olması bekleniyor.

SALIYA KADAR SÜRECEK

Trabzon'da salı günü de yerel kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle vatandaşların sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AĞARAN ŞELALESİ TAŞTI

Rize'de dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Çayeli'ndeki Ağaran Şelalesi sağanak nedeniyle taştı. Şiddetli yağmurun ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle Merkez, Ardeşen, Pazar, Çayeli, Hemşin ve Kalkandere'ye bağlı 30 köy yolu ulaşıma kapandı. 10 köy yolu ulaşıma açılırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU DA ALARMDA

Ordu'da etkili olan yağış nedeniyle 12 ilçede heyelan meydana geldi, ev ve iş yerlerini su bastı. Ünye'de Söğütlü Deresi taştı. Fatsa'da 781 tarım işçisi güvenli bölgelere nakledildi. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar vatandaşalara 'dışarı çıkmayın' uyarısı yaptı.

Etiketler : Batı Karadeniz sel yeni uyarı ordu rize
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