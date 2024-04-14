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14 Nisan 2024 Pazar 08:45:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 08:45:00

Olağanüstü itiraz için bugün son gün

Kaynak: TRT Haber

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Yüksek Seçim Kurulu'nda, seçim sonuçlarına itirazlar için mesai sürüyor. 7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci bugün saat 17.00'de tamamlanacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına itirazlar için mesai sürüyor. Kurul, siyasi partiler ve bağımsız adayların 20'den fazla itiraz dosyasını ele aldı.

7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise devam ediyor.

Siyasi partiler, olağanüstü itiraz süreci kapsamında bugün saat 17.00'ye kadar itirazda bulunabilecek.

Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

Etiketler : yüksel seçim kurulu seçim itiraz
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