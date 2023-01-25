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25 Ocak 2023 Çarşamba 14:15:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 14:15:00

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Kaynak: AA

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Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "Teslim ol." çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yaklaşık 2 yıldır HDP önünde eylem yaptıklarını söyledi.

Oğlundan, güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Koçhan, "Yavrum, Ersin, dön, yolunuz yol değil. Gel, devletimize teslim ol. Devletimiz varsa biz de varız oğlum. Sadece evlatlarımızın peşindeyiz. HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yeter artık, evlat hasretine dayanamıyoruz. Kış, soğuk hava demeden ciğerlerimiz için buradayız. Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eylemime devam edeceğim." dedi.

Anne Gülbahar Teker de çocuğuna kavuşmak için Diyarbakır ve Muş'taki eylemlere katıldığını anlattı.

HDP ve PKK'dan korkmadığını ifade eden Teker, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı getirsinler. Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'i yakıyorlar. Allah da onların ciğerini yaksın. Anne ve babalar, Diyarbakır'da, Muş'ta ve Hakkari'de eylem yapıyor. Çocuklarımızı bize teslim etsinler. HDP ve PKK'nın kapatılmasını istiyoruz. Ben ve kardeşin hastayız. Eğer sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol."

Etiketler : muş hdp terör örgütü pkk eylem diyarbakır anneleri
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