Mursi'nin katilleri unutulmayacak

Mursi’nin ölümünün ardından gazetecilere açıklama yapan ardından sosyal medya hesabından bir duyuruda bulunan Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki “94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması” programındaki konuşmasının ilk bölümünü de bu konuya ayırdı.

ONURLU MÜCADELE

Erdoğan, darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin, “Muhammed Mursi Müslüman kardeşler hareketi içinde yürüttüğü demokratik mücadele içinde öne çıkmıştır. Halkın desteğiyle cumhurbaşkanlığına gelen, 2013 Temmuz'unda bir darbeyle kendi kabinesi içinde olan Sisi tarafından bir cunta hareketiyle devrilmiş ve hapse atılmıştır. Kendisiyle hem cumhurbaşkanı seçilmeden önce hem de seçildikten sonra yakın dostluğumuz oldu. Mahkeme salonunda son nefesine vermiş olması kendisine ve halkına yıllardır yapılan zulmün sembolüdür. Biz ve tüm Müslümanlar olarak merhum Mursi'yi son nefesine kadar yürüttüğü onurlu mücadele ile hatırlayacağız” şeklinde konuştu.

ZALİMLERLE BİR ARAYA GELMEM

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: ”Bana bir sürü teklifle geldiler. Hiç birini kabul etmedim. Bizim zalimlerle hele ki bu noktada Mursi'nin adeta katili durumda olan bir kişiyle bir araya gelmemiz mümkün değil dedim. Bizim gözümüzde Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir. Tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.

23 HAZİRAN'DA KÜFÜRBAZLAR SANDIĞA GÜMÜLECEKTİR

23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olaya değindi. Erdoğan şunları söyledi:

O MAKAMA GELEMEZ

“Herkesi kucaklamak için geliyorum diyen kişi Ordu'da bu milletin valisine it diyor. Bu nasıl kucaklama sen her şeyden önce bu devletin valisine tahammül edemiyorsun. Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu Valimizden özür dilemedikçe böyle bir makama değil layık olmak, böyle bir makama gelemez. Bir defa bu makamda bulunanların her şeyden önce edeple bu makama gelmesi lazım…18 günde bak neler yaptım' diyor. 18 günde neler yaptığını ben anlatayım. 18 günde başkan vekillerinin ofislerinin odalarının kilitlerini sökmekle meşgul oldu. Veri kopyalama diye işlere girişti. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır.... 23 Haziran siyaset mühendislerinin parlatmaya çalıştığı küfürbazların sandığa gömüldüğü gün olacaktır.

MİLLET BAHÇESİNİ GEZDİ

Başkan Erdoğan, dün Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret etti. Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde bahçede yürüyen Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı. Erdoğan, vatandaşlarla sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Mursi için bugün tüm Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılınacak.

MAHKEMEDE ŞEHİT OLDU

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılıp tutuklanan Mursi, kamuoyunda “Hamas adına casusluk” olarak bilinen dava için dün hakim karşısına çıktı. Duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme salonunda bayılan Mursi, hayatını kaybetti. Darbeci Sisi, Mursi’nin ölümünün ardından ülkedeki polis ve askerlerin tüm izinlerini iptal edip alarm durumuna geçti. Mursi, bilinmeyen bir yere götürülmeden önce Mısır halkına seslenerek, akıllara kazınan tarihi konuşmasını yapmıştı. Mursi “Sizleri, çocuklarımızı, bizden sonra gelecek evlatlarımızı korumak istiyorum. Kızlarımızı, geleceğimizin annelerini korumak istiyorum. Onlar çocuklarına sizin babalarınız ve ecdadınız erkektiler, haksızlık ve bozuk görüşler karşısında asla boyun eğmediler, vatanlarından, haklarından ve dinlerinden en ufak taviz vermediler, diyecekler. Bu haklarımızın bedeli için benim kanım akacaksa, ben hazırım. Vatan uğruna canımı kolayca veririm. Allah her şeye kadirdir. Sakın tuzaklara düşmeyin” demişti.

BERAT ALBAYRAK: RAHMET DİLİYORUM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mursi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi. Albayrak, “Demokratik seçimle göreve gelen ilk Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi bugün kaybettik. Demokrasi tarihinde unutulmayacak bir mücadele veren Şehit Muhammed Mursi’ye Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

FAHRETTİN ALTUN: MEKANI CENNET OLSUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın gözleri önünde kanlı darbeyle devrilen Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun. Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağolsun.”