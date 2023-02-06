MSB: Yaralılar ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a getiriliyor
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralı kurtarılan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındığını belirtti.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız, yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali için aralıksız görev yapıyor.
Gaziantep Nurdağı'nda güzeller güzeli bir evladımız daha hayata tutundu. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, tüm gücüyle omuz omuza mücadeleye devam ediyor."
#Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali için aralıksız görev yapıyor.#MSB pic.twitter.com/XPflXXEnDB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2023
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