MSB: Üretilen maske sayısı 80 milyonu geçti
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüslemücadele kapsamında bugüne kadar üretilen maske sayısının 80 milyonu geçtiğini ve askeri dikimevlerindeki personelin yüksek tempoda ve fedakarca çalıştığı belirtildi.
MSB'den yapılan açıklamada, Kovid-19'un Türkiye'yi etkilemeye başladığı günden beri maske ihtiyacını karşılamak için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve askeri dikimevlerindeki personelin yüksek tempoda ve fedakarca çalıştığı belirtildi.
Açıklamada, "TSK'nın ihtiyaçlarının yanı sıra asil milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışan birimlerimizde 80 milyonu aşkın maskeyle birlikte 500 bini aşkın tulum ve 210 bin litreden fazla dezenfektan da üretildi. Üretimlerimiz kesintisiz devam ediyor." denildi.
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