MSB Başkanı Güler'den 'Irak' mesajı: Ortak harekat merkezinin sorumluluklarını belirleyeceğiz
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" dedi.
Güler, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan Güler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine, "Heyet dönünce öğreneceğiz ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor" dedi.
ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin sürecin ne durumda olduğunun sorulması üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Güler, Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin soruya da "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" yanıtını verdi.
- 1 yıl önce kaybolan Korhan Berzeg olayında flaş gelişme! İskelet parçaları ve kredi kartları bulundu
- CHP'li Uşak Belediyesi'nden skandal karar!
- TBMM'de bir araya geldiler! Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
- DEM Parti'ye hakaret soruşturması: Ne gerekiyorsa yapılacak
- MSB Başkanı Güler'den 'Irak' mesajı: Ortak harekat merkezinin sorumluluklarını belirleyeceğiz
- İçişleri Bakanlığından 1 Mayıs ve Taksim kararı!