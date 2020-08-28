MSB: 6 adet Yunanistan'a ait F-16 havada önlendi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Girit Adası'ndan kalkarak, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır." denildi.

1990 SONRASI BİR İLK

Dün gece Yunanistan 1990 sonrası Kıbrıs adası çevresinde ilk kez 12 F-16’yı aynı anda uçurmuştu. Bugün ise 6 Yunan F-16’sı Yavuz Sondaj Gemisini taciz etti. Acil kodu ile havalanan 8 Türk F-16’sı Yunanlılara önleme yaptı.