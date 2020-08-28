MSB: 6 adet Yunanistan'a ait F-16 havada önlendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB); "Girit Adası'ndan kalkarak, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağı, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır." açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Girit Adası'ndan kalkarak, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır." denildi.
1990 SONRASI BİR İLK
Dün gece Yunanistan 1990 sonrası Kıbrıs adası çevresinde ilk kez 12 F-16’yı aynı anda uçurmuştu. Bugün ise 6 Yunan F-16’sı Yavuz Sondaj Gemisini taciz etti. Acil kodu ile havalanan 8 Türk F-16’sı Yunanlılara önleme yaptı.
27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır.https://t.co/yntVao9lgz#MSB #TSK pic.twitter.com/9V46V3Gve7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2020
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