14 Aralık 2023 Perşembe 18:41:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 18:41:00
MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu
Detaylar geliyor...
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