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14 Aralık 2023 Perşembe 18:41:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 18:41:00

MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

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MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu

MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu

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Etiketler : MSB TERÖRİST TESLİM OLMA PKK
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