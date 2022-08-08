MSB: 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2022
Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!#MSB pic.twitter.com/G05RLza3hz