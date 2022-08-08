VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi?
"Zillet ittifakı PKK'nın kanlı ve kahredici istikametinde"
7 günde 21 bin kişiyle buluştu
Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi 'Polarnet' Derince Limanı'na ulaştı
LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı
Bakan Çavuşoğlu Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti
Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları sürdürdüğünü bildirdi
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
ABD'de iklim, sağlık ve vergi konusundaki yeni yasa tasarısı Senatodan geçti
MSB: 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı
Yıldız'lı final
Aşkın ilk karesi
Miniklere el uzattı
Avrupa'nın gazı bitiyor! Krizini Türkiye çözer
Komşunun kabusu yola çıkıyor
Savaş tehdidi büyüyor
Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut kampanyasında hedef büyüdü!
İslami Cihad Hareketi'nden İsrail'e uyarı: Ateşkesi yok sayarız
Ateşkes başladı
Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı!
Yağmurda sahneden inince yuhalandı
Obezite vücut kompozisyonunu bozuyor
Dondurmayı saat 18.00'den önce tüketin
08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:46:00

MSB: 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Etiketler : 0
Sahne benim ilacım

Sahne benim ilacım
Toprak'la birbirimize benziyoruz

Toprak'la birbirimize benziyoruz
Kenan enerjisi

Kenan enerjisi
3 bin kişilik koro

3 bin kişilik koro
Yeniden bir arada

Yeniden bir arada
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz
Konserimize ailecek gidiyoruz

Konserimize ailecek gidiyoruz
Zengin Kız, Kupa Kızı oldu

Zengin Kız, Kupa Kızı oldu
Final üzüntüsü

Final üzüntüsü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes