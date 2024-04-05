05 Nisan 2024 Cuma 15:08:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 15:08:00
MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde sorumlu yakalandı
Kaynak: AA
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MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
- MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde sorumlu yakalandı
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