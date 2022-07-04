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MİT'ten nokta operasyon! Sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi
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04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:49:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:06:00

MİT'ten nokta operasyon! Sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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MİT tarafından Gara'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi Hanım Demir etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta operasyon! Sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi

MİT tarafından Gara'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi Hanım Demir etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Berfin Nurhak" kod adlı terörist Hanım Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyinde takibe alındı.

Örgüt kadrolarıyla yapacağı toplantının yerinin tespit edilmesinin ardından Demir'e düzenlenecek operasyon için harekete geçildi. Demir ile beraberindeki PKK'lılar, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Terörist Demir'in 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya katıldığı, güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldığı öğrenildi.

Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Sincar ve Gara'da yürüten Demir'in örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirlendi.

Terörist Demir'in, MİT'in 2021'de "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef el Muhammed'i etkisiz hale getirmesinin ardından örgüt tarafından onun yerine getirildiği öğrenildi.

Hanım Demir, örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde HPG konseyinin ve kadın yapılanması olan YJA-STAR konseyinin üyesiydi.

Etiketler : MİT Hanım Demir HPG konseyi üyesi
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