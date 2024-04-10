MİT'ten Hamas'a taziye telefonu

Ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın telefon görüşmesinde Heniyye ile Gazze'de kötüleşen insani durum, İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları, ateşkes görüşmeleri ve esir takası müzakerelerine ilişkin görüştü.

Kalın Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini de ifade etti.

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