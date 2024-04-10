MİT'ten Hamas'a taziye telefonu
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırısında çocukları ve torunun şehit olması nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Heniyye'yi arayarak başsağlığı diledi.
Ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın telefon görüşmesinde Heniyye ile Gazze'de kötüleşen insani durum, İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları, ateşkes görüşmeleri ve esir takası müzakerelerine ilişkin görüştü.
Kalın Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini de ifade etti.
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