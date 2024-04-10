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Başkan Erdoğan İsmail Heniyye ile görüştü: Başsağlığı dileklerini iletti
10 Nisan 2024 Çarşamba 20:51:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 20:51:00

Başkan Erdoğan İsmail Heniyye ile görüştü: Başsağlığı dileklerini iletti

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Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Heniyye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.

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Etiketler : Başkan Erdoğan Hamas İsmail Heniyye Başsağlığı Gazze İsrail
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