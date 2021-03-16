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16 Mart 2021 Salı 10:38:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 10:38:00

MİT'ten derin operasyon! Ayrıntılar ortaya çıktı

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MİT'in Suriye'de yaptığı nokta operasyonun bilinmeyen detayları ortaya çıktı. MİT, sınırdan 50 kilometre uzakta yakaladığı terörist İbrahim Babat'ı Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirilmişti.

TRT Haber'in ulaştığı bilgilere göre, Terörist Babat'ın sözde makam aracını takibe alan MİT ekipleri, Babat'ı sınırdan yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Rakka'nın batısında seyir halindeyken yakaladı.

MİT ekibi, Babat'ı aracı ile birlikte Türkiye sınır hattına kadar getirdi. Sınır hattında MİT aracına nakledilen Babat, Türkiye'ye getirildi.

Babat'ın aracı ise patlayıcı ile imha edildi.

İFADELERİ İLE ÖRGÜTE AİT ÇOK SAYIDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Sınır hattından Türkiye'ye getirilen terörist Babat'ın ifadeleriyle MİT, Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla beraber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan örgüte ait çok sayıda el yapımı patlayıcı, mayın ve elektrikli fünyeyi ele geçirdi.

EYLEM PLANLARI DEŞİFRE EDİLDİ

Ayrıca Babat'ın sorgusuyla, örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol ve üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.

2011'DE ÖRGÜTE KATILDI

Terör örgütüne 2011'de Cizre'de katılan terörist Babat'ın, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladığı, bir süre Zap'ta kaldıktan sonra 2017'de Suriye'ye geçtiği ve örgütün sözde tugay komutanı olarak görevlendirildiği biliniyor.

Etiketler : mit suriye pkk terör örgütü terörist
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