Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 23-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen "2'nci Dönem Ordu Komando Kol Yarışması"nın 14'üncü Komando Tugay Komutanlığı Cevat Paşa Kışlası'nda yapıldı.

2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk sahasında görev icra eden 21 komando birliğinden 18 subay, 7 astsubay, 128 uzman erbaş ve 224 sözleşmeli er olmak üzere toplam 377 personelin katıldığı yarışmada, 4'üncü Komando Tugayı birinci, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ikinci ve 7'nci Komando Tugayı üçüncü oldu.

23-30 Ocak 2024 tarihleri arasında 14'üncü Komando Tugay Komutanlığı Cevat Paşa Kışlasında "2'nci Dönem Ordu Komando Kol Yarışması" yapıldı.



2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk sahasında görev icra eden birliklerimizden (21 Komando Kolu) 18 subay, 7 astsubay, 128 uzman erbaş ve... pic.twitter.com/v8PKeo0NES — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2024

Paylaşımda, komandoların katıldığı kol yarışmasından görüntüler de yer aldı.