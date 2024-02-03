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03 Şubat 2024 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 15:30:00

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların yarışmasından görüntüler paylaştı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 14'üncü Komando Tugay Komutanlığı Cevat Paşa Kışlası'nda, 377 personelin katılımıyla "2'nci Dönem Ordu Komando Kol Yarışması" yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 23-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen "2'nci Dönem Ordu Komando Kol Yarışması"nın 14'üncü Komando Tugay Komutanlığı Cevat Paşa Kışlası'nda yapıldı.

2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk sahasında görev icra eden 21 komando birliğinden 18 subay, 7 astsubay, 128 uzman erbaş ve 224 sözleşmeli er olmak üzere toplam 377 personelin katıldığı yarışmada, 4'üncü Komando Tugayı birinci, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ikinci ve 7'nci Komando Tugayı üçüncü oldu.

Paylaşımda, komandoların katıldığı kol yarışmasından görüntüler de yer aldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı komando yarışma
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