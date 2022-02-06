Bakan Akar koronavirüse yakalandı

Milli Savunma Bakanı Akar'ın koronavirüs testi pozitif
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklayarak, "Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" mesajını paylaştı.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: "COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2022
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