Bakan Akar koronavirüse yakalandı

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06 Şubat 2022 Pazar 18:39:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 18:39:00

Milli Savunma Bakanı Akar'ın koronavirüs testi pozitif

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklayarak, "Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" mesajını paylaştı.

Etiketler : hulusi akar koronavirüs pozitif
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