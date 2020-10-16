16 Ekim 2020 Cuma 22:42:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 22:42:00
Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı mevkidaşı Taran ile görüştü
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukraynalı mevkidaşı Taran ile İstanbul'da görüştü.
Akar ve Taran görüşmesinde, bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
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