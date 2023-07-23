Milas'ta orman yangını! Kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

BAKAN YUMAKLI, YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞINI AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen orman yangınının yoğun çabalar sonucundan kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, "Muğla Milas'taki yangın ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Bu yangında Rusya'dan gelen Be-200 amfibik yangın söndürme uçakları da görev yaptı. Ormanın kahramanları gece gündüz görev başında" ifadelerini kullandı.