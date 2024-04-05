MHP lideri Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, Kur'an-ı Kerim'in nüzulüyle mühürlenen, tan yeri ağarıncaya kadar esenlikle mükafatlandırılan Kadir Gecesi'nde yapılan dua, ibadet ve istiğfarların kabul olması temennisinde bulundu.

Bu gecenin hasta gönüller için şifa, harap kalpler için huzur kaynağı olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine sığınarak, her melanetin, her meşakkatin üstesinden gelineceği mukadderdir. İhlas, itibar, irade, hamiyet, muhabbet ve samimiyet sahibi aziz milletimiz başta olmak üzere, Türk-İslam aleminin, farklı coğrafyalarda ıstırap çeken, zulme maruz kalan mazlum ve mağdur kardeşlerimizin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin birliğimize, dirliğimize, varlığımıza, bekamıza ve selametimize güçlü bir nefes vermesini yürekten diliyorum."