MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü intikam gününe tahvil etmek için çırpınan şehir eşkıyasının meselesi ne emek ne de dayanışmadır.

1 Mayıs'ı ülkenin her yerinde kutlamak mümkündür. Peki bu Taksim ısrarı niyedir, buradaki amaç nedir? Emek ve dayanışma ile Taksim'in ne alakası vardır?

CHP'nin DEM'in ve marjinal partilerin bu düşmanlığa çanak tutmaları, kimin kiminle yol yürüdüğünün teyit edilmiş özetidir.

Polislerimiz, asıl emekçidir. Bunu görmeyenler zalimdir, zillettir ve cümlesiyle haindir.

Ayrıntılar geliyor...