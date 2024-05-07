VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor
Gişede zirveden inmeyen Wonka mayısta Tivibu'da
Bakan Kacır: Astronotumuz Atasever yörünge altı misyonuna katılacak
Borsa güne yükselişle başladı
WSJ: ABD, İsrail'e gönderilmesi planlanan yaklaşık 6 bin 500 JDAM satışını erteledi
Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor
07 Mayıs 2024 Salı 10:46:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 10:46:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

ABONE OL

MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü intikam gününe tahvil etmek için çırpınan şehir eşkıyasının meselesi ne emek ne de dayanışmadır.

1 Mayıs'ı ülkenin her yerinde kutlamak mümkündür. Peki bu Taksim ısrarı niyedir, buradaki amaç nedir? Emek ve dayanışma ile Taksim'in ne alakası vardır?

CHP'nin DEM'in ve marjinal partilerin bu düşmanlığa çanak tutmaları, kimin kiminle yol yürüdüğünün teyit edilmiş özetidir.

Polislerimiz, asıl emekçidir. Bunu görmeyenler zalimdir, zillettir ve cümlesiyle haindir.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mhp devlet bahçeli grup toplantısı
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti
‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu
Acılar içinde kıvranıyor

Acılar içinde kıvranıyor
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum
Sezonu kendi tarzıyla açtı

Sezonu kendi tarzıyla açtı
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX