MHP lideri Bahçeli'den sert sözler! Siyasi şizofren

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27 Ekim 2020 Salı 11:25:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 11:45:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Denemek isteyen varsa buyursun, denesin

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşutu. Bahçeli, "Hodri meydan: Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokakta bırakılmayacak, sokak serserilerine teslim edilmeyecek" dedi. Bahçeli, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına da sert tepki gösterdi. "Macron'un kafa yoracak başka mesaisi yok mu? Akli melekelerini hepten kaybetmiş. Dinin sahibi Allah, peki Macron'un sahibi kim? Siyasi şizofren gerçeği öğrenmeli ya da ağzını kapatmalı" açıklamasında bulundu.

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Osman Durmuş, inanmış bir ülkücü, çalışkan bir hekim, başarılı bir siyasetçi, ahlaklı bir insan, kısacası adam gibi adamdı. 57. Cumhuriyet Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olarak görev almış, gayreti, tecrübesi ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştır. Osman Durmuş'a rahmetler niyaz ediyorum, ailesine, sevenlerine, camiasına sabır ve metanet diliyorum.

"DENEMEK İSTEYEN VARSA BUYURSUN, DENESİN"

Cumhuriyet Türk milletinin bağımsızlık onurudur. Cumhuriyet milli mücadelenin taçlanmış, milli gönüllerde taht kurmuş halidir. Şehit ve gazilerimizin bedelini çok ağır ödediği kahramanlık beratıdır. Türkiye Cumhuriyeti yıkılmayacaktır. Hesap hatası yapanlar dökülen kanları unutmasınlar.

Bizim verecek toprağımız yoktur, çizilecek sınırımız yoktur, bölünecek milletimiz yoktur. Yerli ve yabancı husumet cephesine dünyayı dar edecek imanımız vardır. Her işgal girişimini defedecek inanmış yüreğimiz vardır. Denemek isteyen varsa, buyursun, denesin. Millet sevdalıları sonuna kadar buradadır.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Öncelikli stratejik hedefimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kök salarak olgunlaşmasıdır. Parlamenter sistem amaçlayanların ne hallere düştükleri ortadadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne abuk subuk eleştiri getirenlerin iddiaları çürüktür. Bu emeli taşıyanlar önce kendilerine çeki düzen vermelidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hastalık tedavi edilmiştir. Kriz severlerin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları normaldir. Bu tip siyaset anlayışlarının gıdası cepheleşmedir. Türk milleti, kimin kime hangi yalan ve ayak oyununu fısıldadığını açıkça görmekte, notlarını sandıkta değerlendirmek üzere almaktadır.

"ÇIKSINLAR SOKAĞA DA GÖRSÜNLER HANYAYI KONYAYI"

Cumhur ittifakı yedi düvele direnmektedir. CHP, HDP, İYİ Parti Türk milletine gelecek vaat edemez. Siyaseti sokağa havale edenlerin sonuç meçhuldür.

Milletimizin istediği kaos değil, huzur, gelişme, birlik ve beraberliktir. Siyaseti sokağa havale edenlerin sonu elbette meçhuldür. Biden'ın sokağa dökülün tavsiyesi son derece uyanık olmamızı gerektirir. Neymiş sokak hazır, muhalefetin silkinmesi gerekiyormuş. Yeni Meclis oluşmalıymış.

Hele bir çıksınlar sokağa da görsünler hanyayı konyayı. Hodri meydan, Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokağın girdabına bırakılmayacak, sokağın serserilerine teslim edilmeyecektir.

ASKIDA EKMEK KAMPANYASI

Askıda ekmek kampanyamızı eleştirenlerin alayı ümidini sokağa bağlamıştır. Meğer ekmeğe düşman kesilmişler, bizim de bundan haberimiz olmamış. Dünyanın her yerinde ekmek alamayan, ekmeğe ulaşamayan insanlar vardır. Nasıl olsa ekmek derdiniz yok, vatandaşlarımızla ilgili kaygınız da yok.

Askıda ekmek vardır ama size sokakta hayır yoktur. Var diyorsanız sonuçlarını göze almaya hazırsınız.

"MACRON AKLİ MELEKELERİNİ HEPTEN KAYBETMİŞ"

Macron akli melekelerini hepten kaybetmiş. Kafa yoracak başka bir konusu, gündemi yok mudur? Biliyor ve inanıyoruz ki, kıyamete kadar hak din İslam'dır. Dinin sahibi Allah'tır, Macron'un sahibi kimdir? Batı'daki İslam karşıtlığı alarm verici seviyededir. Tüm İslam alemi ve Türk halkı bir arada yer almalıdır.

Bizim kimsenin kilisesinde, havrasında gözümüz yoktur. İslam'a yönelik saldırı ve sabotajlara tahammülümüz yoktur, olamayacaktır. Türk milleti inançlara saygılıdır, kendi inancına saygı duyulmasını beklemesi de en doğal hakkıdır.

ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A SALDIRILARI

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da kahramanca mesafe almaktadır. Üç kent merkezinde, üç kasabada 150 civarında köy ile bazı önemli tepelerde işgal sonlandırılmıştır. Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Türk'tür. İşgalci Ermenistan haksızdır, hukuksuzdur, teröristtir. Korkakça arkadan saldıran Ermenistan'dır. Bir yanda diyalog çağrısı yapan ülkelerin diğer yanda Ermenilere silah yardımı yapması tarihin şahit olduğu en korkunç ikiyüzlülüktür. İnsani ateşkesi ihlal eden bir kez daha Ermenistan olmuştur. Ateşkes aldatmadır, oyalamadır, zaman kazanmadır. Vatan toprakları sonuna kadar mücadele ile alınacaktır.

HATAY'DAKİ PATLAMA

ABD büyükelçiliğinin, İstanbul başta olmak üzere birçok ilimiz ile ilgili uyarısı sonrası bu olayın olması kuşkularımızı artırmıştır. Vatandaşlarına kalabalıktan uzak durması konusundaki uyarıları ile ilgili bilgi ve belgeleri ülkemiz ile paylaşmadı ise art niyetli bir durum vardır. Terör ve terörizmi araç olarak kullanan çevreleri lanetliyorum.

Etiketler : Azerbaycan Dağlık Karabağ bahçeli meral akşener abd fransa
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