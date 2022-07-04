VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Tahliye edilecek mi?
Karadeniz gazı için geldi!
İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
"Küresel bir kriz"
İzmir Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400, DSİ 196 personel istihdam edecek
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu
Sudan Maden Bakanı, Türk yatırımlarının önündeki engelleri kaldırma sözü verdi
Yılın ilk yarısında 67 ilin ihracatı arttı
Türk okçuluğunun yükselişi sürüyor
'Filenin Sultanları' FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland'la eşleşti
Somali ve dostları için yeni bir umut
Osmanlı'yı deniz imparatorluğu haline getiren Barbaros Hayrettin Paşa
Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi
Ceceli'nin üçlüsü
Mezarlık'ta gazeteci
İlker'e sahneden alkış
Paris yolcusu
Makyajsız paylaşım
Uymazlarsa NATO'ya almayacağız
MİT'ten nokta operasyon! Sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi
Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu
Ukrayna "son kale"den çekildi
04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:10:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:10:00

Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terörle ve teröristle mücadelenin kararlılık, inanç ve yüksek motivasyonla devam ettiği belirtilerek, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etiketler : MSB Metina bölgesi 2 PKK
Evimde hizmetçi dışarıda kraliçeyim

Evimde hizmetçi dışarıda kraliçeyim
Yardımlara devam

Yardımlara devam
SurvIvor sonrası mektup tartışması

SurvIvor sonrası mektup tartışması
Güzellik sırrı gül suyu

Güzellik sırrı gül suyu
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
50. yaşa sağlıklı adım

50. yaşa sağlıklı adım
Bodrum'da açılış

Bodrum'da açılış
İyi ki biz olduk!

İyi ki biz olduk!
İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu

İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX