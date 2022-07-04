Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terörle ve teröristle mücadelenin kararlılık, inanç ve yüksek motivasyonla devam ettiği belirtilerek, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 4, 2022
Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/UQNSCD7U9q
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