Meteoroloji saat verdi!

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17 Ocak 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 09:11:00

Meteoroloji'den kar, buzlanma, don ve çığ uyarısı

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, gece geç saatlerde kar ve sağanak yağmur geliyor. Buna göre, kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Marmara'da sağanak; iç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kar yağışı etkili olacak. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? İşte 17 Ocak güncel hava durumu raporu...

17 Ocak güncel hava durumu raporu yayımlandı. Gece saatlerinden itibaren kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Marmara'da sağanak; iç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da ise akşam saatlerinde itibaren yağmurlu bir hava bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Hatay kıyıları, Eskişehir, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuzeyli, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE -2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -8°C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ -3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -6°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 5°C, 13°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Yozgat, Nevşehir, Aksaray ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere kar yağışlı

ESKİŞEHİR -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere kar yağışlı

KAYSERİ -8°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere kar yağışlı

KONYA -8°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -7°C, 3°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere kar yağışlı

KASTAMONU -7°C, 4°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere kar yağışlı

SİNOP 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK -1°C, 6°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevreleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak, Hakkari, Ardahan çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AĞRI -21°C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -19°C, -7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -7°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -11°C, -6°C

Parçalı çok bulutlu ve güney kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -3°C, 6°C

Parçalı bulutlu

MARDİN -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Etiketler : kar yağmur fırtına
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