  • BIST
    1377.23
  • Dolar
    8,0985
  • Euro
    9,7911
  • Altın
    461,1240
İstanbul
8 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kimsesiz mülteci çocuklar nerede?
Meteoroloji'den 3 bölge için alarm
"Bunu ortaya atanlardan bir özür bekliyoruz"
Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal paylaşım!
Çocuklarda duygusal yeme arzusu arttı
Sarı nokta kör yapmaz
Başkan Erdoğan, Borisov ile görüştü
Bakan Koca, 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı
DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Endişe verici
Putin, Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne katılacak
Koronavirüs vaka sayısında korkutan artış
Rus savaş uçağı ABD ve Norveç devriye uçaklarını engelledi
Çelik'ten Dendias'ın sözlerine sert tepki: Tarihe geçecek
İngiltere dijital para birimi oluşturmayı değerlendiriyor
ABD'de Kovid-19 aşı uygulaması genişletildi
Mehmetçiğe yerli kalkan!
Türkiye ve Yunanistan görüşmelerinde dördüncü tur için mutabakata varıldı
Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaş grubunda
6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması
Ege'de Yunan-Fransız oyunu tutmadı! Türkiye provokasyonun hesabını sordu
NASA: Mars'tan veriler dünyaya ulaştı, uçuş başarılı
Karlov suikastında asıl hedef darbeymiş
TSK için geliştirildi, dünya hayran kaldı! Tam not aldı
"Türkiye ile bölgesel bir ittifak kurulmadan başaramazlar"
20 Nisan 2021 Salı 08:07:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 08:07:00

Meteoroloji'den 3 bölge için alarm: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

ABONE OL

Meteoroloji Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu için son dakika uyarısında bulunarak gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacağını belirtti.

İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den yayımlanan 20 Nisan güncel hava durumu raporuna göre Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İşte haberimizin ayrıntılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kayseri, Sivas çevreleri ile İzmir, Manisa ve Çankırı'nın kuzeyinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa),Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa),Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun Doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : YAĞMUR SAĞANAK MARMARA EGE KARADENİZ
İki yıllık zararım büyük

İki yıllık zararım büyük
Merve Boluğur: Evlilik uzak değil

Merve Boluğur: Evlilik uzak değil
Sosyal medya olmasa çocuk yapmazlar!

Sosyal medya olmasa çocuk yapmazlar!
Gökçe Kırgız, davalık şarkıyı yeniden okudu

Gökçe Kırgız, davalık şarkıyı yeniden okudu
Mucize beraberlik

Mucize beraberlik
Türkan Şoray'ı taklit ederek büyümüş

Türkan Şoray'ı taklit ederek büyümüş
Spor sonrası sessizlik

Spor sonrası sessizlik
Tescilli güzel havalanıyor

Tescilli güzel havalanıyor
Çocuk yapmaya özendiriyoruz

Çocuk yapmaya özendiriyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER