Memur ve emeklinin gözü Meclis'te

Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor. Düzenlemedeki en önemli başlık memur ve emeklilere 2,5 puanlık ek zam. Ek zamla birlikte memurlar ve emeklileri ocak ayında yüzde 30,95 zam almış olacak.

Ayrıca en düşük emekli aylığı da 2 bin 500 liraya çıkartılacak.