17 Ocak 2022 Pazartesi 00:36:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 00:36:00
Memur ve emeklinin gözü Meclis'te
Kaynak: AA
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Yeni ekonomi modelin yasal alt yapısını oluşturan düzenlemenin görüşmeleri, Meclis Genel Kurulu'nda kaldığı yerden devam edecek. Memur ve emeklilere 2,5 puanlık ek zam kararı ise Meclis'te görüşülmesi beklenen konular arasında.
Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor. Düzenlemedeki en önemli başlık memur ve emeklilere 2,5 puanlık ek zam. Ek zamla birlikte memurlar ve emeklileri ocak ayında yüzde 30,95 zam almış olacak.
Ayrıca en düşük emekli aylığı da 2 bin 500 liraya çıkartılacak.
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