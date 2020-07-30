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30 Temmuz 2020 Perşembe 20:19:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 20:19:00

Mehmetçik Tel Abyad'da 5 el bombası ele geçirdi

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Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde güvenlik çalışmalarına devam eden Türk askeri, daha önceden PKK'nın karargah olarak kullandığı bir eve girdi. Mehmetçik, söz konusu evde PKK'ya ait 5 el bombası ele geçirdi.

Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale getirilen Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin daha önce karargâh olarak kullandığı evde 5 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Tel Abyad'da, Barış Pınarı Harekatı öncesinde terör örgütü tarafından karargâh olarak kullanılan evde bomba ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu tespit edildi.

Evde yapılan aramalarda, 5 savunma tipi el bombası, 22 elektrikli kapsül, 28 kapsül ateşleyicisi, elektrik güç ünitesi ve çok sayıda bilgisayar malzemesi ele geçirildi.

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