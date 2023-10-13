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13 Ekim 2023 Cuma 08:53:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 08:53:00

Mangal 2 yıldır öğrenciler için yanıyor

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Diyarbakır'da kebap salonu işleten Nasır Ber, geçen yıl başlattığı "Haydi Öğrenciler Kebaba Projesi" kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki okul bahçesine kurduğu tezgahta hazırladığı kebapları mangalda pişirip öğrencilere ikram etti.

Diyarbakır'da kebap salonu işleten Nasır Ber, geçen yıl başlattığı "Haydi Öğrenciler Kebaba Projesi" kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki okul bahçesine kurduğu tezgahta hazırladığı kebapları mangalda pişirip öğrencilere ikram etti. Yardımsever işletmeci, proje kapsamında 1000 öğrenci ve ailelerine kebap ikram ettiklerini belirtti.

Etiketler : Mangal Diyarbakır Nasır Ber
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