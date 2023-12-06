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06 Aralık 2023 Çarşamba 07:01:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 07:01:00

Mahalleye pedallı hizmet

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Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi'nin muhtarı Yusuf Yegül, pedal çevirdiği sokaklarda gördüğü eksikleri ve vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara aktarıyor.

82 yaşındaki muhtar, mahallesindeki eksikleri bisikletiyle dolaşarak belirliyor.

Mersin'de 82 yaşındaki Muhtar Yusuf Yegül, mahallesinin ihtiyaçlarını tespit etmek için her sabah bisikletiyle sokakları dolaşıyor. Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi'nin iki dönemdir muhtarlığını üstlenen Yegül, işe, hayatının parçası olan bisikletiyle gidiyor.

Yegül, pedal çevirdiği sokaklarda gördüğü eksiklikleri not alıyor, sohbet ettiği esnaf ve vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara aktarıyor. Kent merkezindeki en yaşlı muhtar olan, bir çocuk ve bir torun sahibi Yegül, "Bisiklet kullanmak beni zinde tutuyor" diyor.

Etiketler : muhtar bisiklet pedal
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