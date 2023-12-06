Mahalleye pedallı hizmet

82 yaşındaki muhtar, mahallesindeki eksikleri bisikletiyle dolaşarak belirliyor.

Mersin'de 82 yaşındaki Muhtar Yusuf Yegül, mahallesinin ihtiyaçlarını tespit etmek için her sabah bisikletiyle sokakları dolaşıyor. Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi'nin iki dönemdir muhtarlığını üstlenen Yegül, işe, hayatının parçası olan bisikletiyle gidiyor.

Yegül, pedal çevirdiği sokaklarda gördüğü eksiklikleri not alıyor, sohbet ettiği esnaf ve vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara aktarıyor. Kent merkezindeki en yaşlı muhtar olan, bir çocuk ve bir torun sahibi Yegül, "Bisiklet kullanmak beni zinde tutuyor" diyor.