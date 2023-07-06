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06 Temmuz 2023 Perşembe 20:44:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 20:44:00

Lukaşenko, "durum daha da vahim olabilir" diyerek Avrupa'yı uyardı!

Kaynak: AA

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransa'da başlayıp, sonrasında bazı ülkelere sıçrayan olaylara ilişkin, "Avrupa'da bir iç savaşın yaşanacağını dışlamıyorum. Ancak bunun Avrupa'da yaşanmasını istemiyorum. Ancak onlar (Avrupalılar) bir çatışmaya doğru gidiyorlar. Durum, Fransa'dakinden daha vahim olabilir. Fransa'da, yönetim inatçı olmasaydı, olanlar çoktan yatıştırılabilirdi." ifadelerini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Müslümanlara karşı saldırganlığın "aptallık" olduğunu söyledi.

Lukaşenko, başkent Minsk'te ulusal ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransız polisinin 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açması sonucu 17 yaşındaki bir gencin öldürülmesinin ardından ülke genelinde başlayan protesto gösterilerini değerlendiren Lukaşenko, "Avrupa'da bir iç savaşın yaşanacağını dışlamıyorum. Ancak bunun Avrupa'da yaşanmasını istemiyorum. Ancak onlar (Avrupalılar) bir çatışmaya doğru gidiyorlar. Durum, Fransa'dakinden daha vahim olabilir. Fransa'da, yönetim inatçı olmasaydı, olanlar çoktan yatıştırılabilirdi. Suçluysanız, insanlarla konuşmanız lazım. Fransa'da olanlarda yönetimin de suçu var." dedi.

Lukaşenko, İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli kişinin Kur'an-ı Kerim yakmasına da değinerek, "Müslümanlara karşı saldırganlık aptallıktır. Bunun yetkililerin himayesi altında yapılmasına ne gerek var? İsveç yönetimi bunu durduramaz mıydı? Durdurabilirdi. Ancak onlar, bunun yasal olduğunu söyledi. Bu nedenle, bir iç savaşa neden olabilecek sorunlar yaratmaya gerek yok." diye konuştu.

"RUSYA'DAN NÜKLEER FÜZE BAŞLIKLARI BELARUS'A GETİRİLDİ"

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya'dan nükleer füze başlıklarının ülkesine getirildiği bilgisini paylaşarak, "Bu başlıklar sıkı koruma altındadır. Bunları biz kara yoluyla getirmedik. Kimseyi rahatsız etmedik. Bunu ABD, Almanya ve İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 bilemedi." ifadesini kullandı.

Söz konusu başlıkların güvenliğini sağladıklarını dile getiren Lukaşenko, bunların korunmasını da Rusya ile birlikte sağlayacaklarını aktardı.

Lukaşenko, Belarus'taki nükleer silahların savunma amaçlı olduğunu ifade etti.

"UKRAYNA KONUSUNDA ANLAŞMAK İÇİN HALA FIRSAT VAR"

Ukrayna'daki duruma değinen Lukaşenko, Ukrayna'nın 11 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'te gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi kendi gücünü göstermeye çalıştığını ve bunun tehlikeli olduğunu belirtti.

Lukaşenko, "Onlar (Ukraynalılar), savaş kabiliyetini yitirecek. Bu olunca da Rusya karşı saldırı düzenleyecek ve Ukraynalıların kendilerini savunması için hiçbir şeyi kalmayacak. Ukrayna, Karadeniz'den ve en değerli topraklarından mahrum kalacak. Buna odaklanılması gerekiyor. Ukrayna'nın güneyine yönelik Transdinyester'e kadar saldırı onlar için tehlikeli olacak. Sonunda Ukrayna devleti ile ilgili sorun çözülecek." ifadelerini kullandı.

Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna konusunda anlaşmak için hala fırsat olduğundan emin olduğunu vurguladı.

Etiketler : Lukaşenko belarua avrupa
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