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31 Ağustos 2021 Salı 14:57:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 14:57:00

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem... Eskişehir ve Ankara'da hissedildi

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Son dakika deprem haberleri... Kütahya Altıntaş'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ankara, Eskişehir, Afyon ve Konya'dan da hissedildi. İçişleri Bakanlığı, "Olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Tarama sürüyor" açıklamasında bulundu.

Kütahya Altıntaş'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ankara, Eskişehir, Afyon ve Konya'dan da hissedildi. AFAD, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı.

AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ

Son dakika haberine göre Ankara, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI: 5-6 SANİYE SÜRDÜ

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, depremle ilgili "5-6 saniye sürdü, olumsuz bir durum yok" açıklamasını yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: TARAMA SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı, "Olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Tarama sürüyor" açıklamasında bulundu.

Etiketler : KÜTAHYA DEPREM İçişleri Bakanlığı Ankara Eskişehir Afyon
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