Küfür eden İP'li vekil Aylin Cesur, teşkilatı çileden çıkardı!

İYİ Parti Isparta teşkilatında Aylin Cesur depremi yaşanıyor. Partinin il başkanı Fazlı Özgür Tandoğan, 7 ilçe başkanıyla birlikte istifa etti. 500'den fazla parti üyesinin de istifa ettiği olayın nedeni küfürbaz Cesur'dan başkası değil. Afyonkarahisar'da toprağa verilen Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenazesine kürk mantoyla katılarak tepki çeken, bu tepkilere 'reklamın iyisi kötüsü olmaz' şeklinde yanıt verdiği öğrenilen Cesur, geçtiğimiz günlerde Salda Gölü'yle ilgili tuhaf bir mesaj paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız."



O CÜMLE BARDAĞI TAŞIRDI



Küfürbaz Aylin Cesur'un skandalı bununla da kalmadı. 26 Temmuz Pazar günü gerçekleşen İYİ Parti 2. Olağan Kongresinde Isparta eski İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan'ın eşi Banu Tandoğan'ı hedef alan Aylin Cesur, "Önce karının diline sahip olacaksın" diye bağırdı. Bu sözlerin bardağı taşıran son damla olduğunu ifade eden Özgür Tandoğan, "Yapılanlar en son ailemi hedef aldı. Bu söylemlere artık tahammül edemeyeceğim için istifa kararı aldım. Teşkilattaki arkadaşlarım da 'senin namusuna yapılan hareket bize yapılmıştır' diyerek hareket ettiler" dedi.

AYAR VERMEYE ÇALIŞIYOR

Yeni Şafak'a konuşan İYİ Parti Eğirdir İlçe Başkan Yardımcısı Banu Tandoğan ise "Aylin Cesur yaptığımız sosyal medya paylaşımlarını kendi üzerine alınarak sürekli suçlamalarda bulundu. Delege seçimleri sırasında aday olan diğer kişiye, 'yanınızdaki kişiler yazdıklarına dikkat edecek' diye ayar verdikten sonra eşime dönerek, 'sen önce yanındaki karının diline sahip olacaksın. Onun yazdıklarına sahip olacaksın' dedi. Ona şu cevabı verdim: Ben bu partinin bir üyesiyim. Eşim de olsa yazdıklarıma, konuştuklarıma yön veremez. Kendinizi benden üstün göremezsiniz!"

"PARTİYİ ZOR DURUMA DÜŞÜRÜYOR"

Aylin Cesur'un kontrolsüz tavırlarına İYİ Parti'den pek çok kişi tepkili. İYİ Parti Isparta Genel Meclis Üyesi Sinan Aydın, il yönetiminin Aylin Cesur'un tehdit ve iftiralarına maruz kaldığını belirterek şunları söylüyor: "Kendisi daha önce başka parti yöneticilerini de baskı altına alarak istifa ettirdi. Şimdiki hedefi ise partinin tüm borçlarını ödeyen il başkanımız Özgür Tandoğan oldu. Milletvekili olarak yaptığımız her paylaşımı üzerine alınıp, genel merkeze hakkımızda dosyalar sunduğunu biliyoruz. Bir milletvekilinin görevi ekran görüntüsü, ses kaydı almak değildir. Hele hele yönetimdeki kişilerin sosyal medya hesaplarında kimleri beğendiğine kadar takip etmek hiç değildir. Bir vekilin görevi seçim bölgesi olmak üzere memleketine hizmet etmektir. Yaptığı çıkışlarla partiyi zor duruma düşürüyor. Parti için çalışanları ötekileştiriyor.