Kritik Astana Zirvesi başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, en son Ankara'daki toplantıda bir araya gelmişti. Geçtiğimiz eylül ayındaki toplantının ardından zirvenin Mart ayı başında Tahran'da yapılması planlanıyordu. Ancak salgın, zirvenin İran'da gerçekleşmesine imkan vermedi. Salgınla mücadele devam ettiği için video konferans seçeneği gündeme geldi.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani video konferans ile görüşülüyor. Böylece Astana formatındaki zirvenin 6'ncı toplantısı gerçekleştiriliyor.

Başkan Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" saat 14.00'te başladı.