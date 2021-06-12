Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı açıklandı

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12 Haziran 2021 Cumartesi 19:53:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 20:11:00

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyon 247 bin 651 oldu

Kaynak: AA

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Son dakika haberi... Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 455 bin 770 arttı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 33 milyon 247 bin 651'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 12 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 19 milyon 605 bin 283, ikinci doz aşı 13 milyon 642 bin 368 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 33 milyon 247 bin 651 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 455 bin 770 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 398 bin 764, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 225 bin 193 olmak üzere toplamda 5 milyon 623 bin 957, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 658 bin 221, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 145 bin 86 olmak üzere toplamda 2 milyon 803 bin 307, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 325 bin 681, ikinci doz aşı sayısı 936 bin 219 olmak üzere toplamda 2 milyon 261 bin 900 doz olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : kovid19 sağlık bakanlığı aşı
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