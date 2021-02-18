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18 Şubat 2021 Perşembe 00:28:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 00:28:00

'Kovid-19 aşısında öncelik' iddiasıyla dolandırıcılığa karşı uyarı

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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısında öncelik sağlayacakları iddiasıyla vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz yapıldığını belirtti.

Bakan Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Kovid-19 Sağlık Bakanı koronavirüs aşısı
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