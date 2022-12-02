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02 Aralık 2022 Cuma 14:50:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 14:50:00

Konya ve Düzce'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında yapılacak konutlar için kura çekildi

Kaynak: AA

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Düzce ve Konya'da inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki kura çekimine, ev sahibi olma hayali kuran çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent merkezinde yapılacak konutların kura çekimine başlandı.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup dijital ekrana yansıtıldı.

İsmi açıklananlardan 52 yaşındaki Mustafa Aydın, çok mutlu olduklarını belirterek, "Son anda ev sahibi olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah nasip etti." dedi.

Kızı Nesibe Aydın da babasının ismini duyunca inanamadıklarını, çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Kura çekimi, yarın Mevlana Kültür Merkezi'nde devam edecek.

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, Avni Akyol Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde, konutların hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah hayırlı, mutlu bir şekilde evlerinize kavuşursunuz, evlerinizde oturursunuz." dedi.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Proje kapsamında Düzce kent merkezinde yapılacak 320 konut için başvuruda bulunan 14 bin 693, Akçakoca'da 100 konut için 1315, Cumayeri'nde 100 konut için 1202, Gölyaka'da 100 konut için 941, Kaynaşlı'da 100 konut için, Merkez ilçeye bağlı Boğaziçi beldesinde 100 konut için 860 ve Çilimli'de 50 konut için 294 başvuru arasından kura çekimi gerçekleştirildi.

Beyköy'de 50, Gümüşova'da 100 ve Yığılca'da inşa edilecek 80 konut için kura çekimi ise yarın yapılacak.

Programa, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal ve vatandaşlar katıldı.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Düzce'de toplam 1100 konut inşa edilecek.

Etiketler : Selçuklu Kongre Merkezi İlk Evim İlk İş Yerim Nesibe Aydın
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