Konya ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Konya ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 4'ünü Konya'da, 1'ini Antalya'da sahte kimlikle yakaladı.
Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerin, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.
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