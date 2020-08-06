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06 Ağustos 2020 Perşembe 09:07:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 09:07:00

Konya İl Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19'la ilgili iddialara yönelik açıklama

Kaynak: AA

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Konya İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelede, bazı sosyal medya organlarında yer alan asılsız paylaşım ve ses kayıtlarına tepki gösterdi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarının, Kovid-19 mücadelesini el birliğiyle yürüttüğü belirtildi.

Bu yılın başından beri tüm dünyayı etkisi altına alan pandemioen bütün ülkelerin etkilendiği hatırlatılan açıklamada, "Türkiye olarak, sağlık altyapımız ve yetkin sağlık personelimizle başarılı bir sınav vermeye devam ediyoruz. Son günlerde dünyada hızlı bir vaka artışı yaşanmaktadır. Öngörü çalışmalarına detaylı olarak, Dünya Sağlık Örgütü kötü senaryoya karşı ülkeleri uyarmaktadır. Ülkemizde de son günlerde sınırlı olsa da artışlar görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Konya'nın, en fazla vaka artışının olduğu illerden biri olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durumdan hareketle, asılsız haberler uydurulmasının, sahibi meçhul ses kayıtları ile güven sarsılmaya çalışılmasının iyi niyetle bağdaşması mümkün değildir. Bu gibi tutumlar, pandemi mücadelemize katkı sağlamayacağı gibi fedakarca çalışan sağlık personelimizi ziyadesi ile üzmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü olarak, asılsız iddiaların maksadını anlamakta güçlük çekiyoruz. Koronavirüs hastaları nedeniyle hastanelerde yer kalmadığı, acillerin ve yoğun bakımların hasta kabul etmediği, hastaların başka illere sevk edildiği gibi iddialar asılsız olduğu kadar mantık dışıdır.

Bugün itibarıyla, hastanemizde yatak doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 76'dır. Yoğun bakım servislerimizdeki solunum cihazlarının yüzde 58'i boş durumdadır. Kaldı ki bugün itibarıyla hasta kabulüne başladığımız Konya Şehir Hastanesi ilk etabında 838 yeni yatağımız daha devreye girmektedir. Yıl sonuna kadar açılan ilave yatak sayımız 1250 olacaktır. Gittikçe gelişen sağlık altyapımız ve başta doktorlarımız olmak üzere yetkin sağlık personelimizle hemşirelerimizin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmeti başarı ile yürütülmektedir. Fedakarca hizmet veren çalışanlarımızın, şevk ve heyecanına zarar vermekten öteye yarar sağlamayan asılsız iddia ve söylemlere hemşehrilerimizin itibar etmeyeceğinden eminiz."

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