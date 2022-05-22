Kızını dövdü, engel olana bıçakla saldırdı! Acil serviste baba dehşeti

Gaziantep'te, Orhan D., özel hastanede kendisiyle eve dönmek istemeyen kızını dövüp; engel olmaya çalışan sağlık görevlilerine de bıçakla saldırdı. Ambulans şöförünü kolundan yaralayan ve polisler tarafından yakalanan Orhan D., mahkemece tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, cuma günü İnönü Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Orhan D. iddiaya göre acil serviste ismi öğrenilemeyen kızı ile eve dönmek istedi. Ancak bu isteğe olumsuz yanıt veren kızı ile Orhan D. arasında tartışma çıktı.



Kızını darbeden Orhan D., kendisine engel olmak isteyen sağlık görevlilerine de yanındaki bıçak ile saldırdı.

Bıçağı etrafa savurarak dehşet yaşatan Orhan D., ambulans şoförü Bülent Arık'ı (45), iki kolundan yaraladı. Yaralı şoför hastanede tedavi altına alınırken, elindeki bıçakla hastane içinde korku dolu anlar yaşattıktan sonra kaçan Orhan D., olayın ardından polisler tarafından yakalandı.