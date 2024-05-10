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10 Mayıs 2024 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 13:45:00

MSB'den "bordo bereliler"e özel klip

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "bordo bereliler" olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli için özel klip hazırladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, her türlü şartta görev yapan Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerinin ve faaliyetlerinin görüntülerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı bordo bereliler özel kuvvetler komutanlığı klip
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