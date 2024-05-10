MSB'den "bordo bereliler"e özel klip
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "bordo bereliler" olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli için özel klip hazırladı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, her türlü şartta görev yapan Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerinin ve faaliyetlerinin görüntülerine yer verildi.
Zoru başarırlar, imkânsız zaman alır! Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı! ����#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hBH24OnYiI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 10, 2024
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