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10 Mayıs 2024 Cuma 15:15:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 15:15:00

Türkiye'de sıcak hava balonuyla uçuşu deneyimleyenlerin sayısı 5,9 milyona yaklaştı

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2011 yılından 1 Mayıs'a kadar 310 bin 301 uçuşla 5 milyon 863 bin 176 yerli, yabancı yolcunun balonla uçtuğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sıcak hava balonu işletmeciliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari sıcak hava balonu operasyonunu yürüten ülkesi olduğunu belirten Uraloğlu, Kapadokya'da bir günde yapılan uçuş sayısına dünyanın diğer uçuş yapılabilen bölgelerinde sadece festivallerde ulaşılabildiğine işaret etti.

Ülkede halihazırda ruhsatlandırılmış 67 sıcak hava balon işletmesi ve buna ilaveten 6 onaylı eğitim organizasyonu bulunduğu bilgisini veren Uraloğlu, balon işletmelerinin filolarında 434 balon ve 682 balon pilotu bulunduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Ülkemizde Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere toplam 7 bölgede balon uçuş faaliyeti yürütülmektedir. Bu uçuşların yüzde 80'den fazlası Kapadokya bölgesinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de balon uçuşlarının yoğunlaştığı ve Kapadokya'nın bilinirliğinin arttığı 2011'den 1 Mayıs'a kadar 310 bin 301 uçuşla 5 milyon 863 bin 176 yerli, yabancı yolcu balonla uçtu." ifadesini kullandı.

Balon yolcu sayısının 2022'de rekor artışla 750 bine ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, "2023'te gerçekleşen 27 bin 318 uçuşla 615 bin 63 kişi balonla uçuş yapmıştı. 2024'e baktığımızdaysa 1 Mayıs itibarıyla 183 bin 574 kişinin balonla uçtuğunu görüyoruz. Bu sayı bize tatil sezonunun başlamamasına rağmen rekor seviyeye ulaşabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, balon faaliyetinin en yoğun gerçekleştirildiği Kapadokya bölgesindeki iklim ve rüzgar yapısının yılda ortalama 280 güne kadar uçuş yapılmasına müsaade ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"2022'den bu zamana kadar aylık ortalama 2 bin 500 balon uçuşu yapılan Kapadokya bölgesinde aylık ortalama 50 bin yolcuya hizmet verildi. Bu da yılda 600 bin kişi demektir. Bu sayı dünyada eşsizdir. Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde yılda en fazla 60 gün uçuş yapılabiliyor. Kapadokya bölgesindeki uçuş sayısına en yakın sayılabilecek ticari uçuşlar Kenya'da yapılıyor. Kenya'da günde yaklaşık 40-50 civarında balon uçuyor ancak yılda en fazla 120 gün uçuş gerçekleştirilebiliyor. Ticari balon operasyonlarının yoğun olduğu Avusturalya ve Tanzanya'da uçulabilir gün sayısı da 100 ile 120 gün arasında değişmektedir."

Etiketler : abdulkadir uraloğlu sıcak hava balonu uçuş
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