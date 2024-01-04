Kış aylarının doğal serumu: Beyran
Kış aylarında gribal enfeksiyonlara ve romatizmal hastalıklara karşı iyi gelmesiyle bilinen beyran yemeği Gaziantepli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Beyran yemeği içinde barındırdığı kuzu eti, baharatı, bol sarımsağı, kemik suyu ile bağışıklık sisteminin ve solunum sisteminin dostu olarak her yaz-kış tüketiliyor. Grip ve romatizma gibi hastalıklara yakalanmamak için en doğal koruyucu yemek olarak bilinen beyran yemeği, havaların soğumasıyla beraber vatandaşlardan yoğun talep görüyor.