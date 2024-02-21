VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TEKNOFEST 2024 Teknoloji Yarışmalarına başvuru süresi uzatıldı
İsrail, Gazze'de Filistin halkına soykırım uygularken enerji ruhsatları vererek "boyunduruk" hedefli...
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar
İstanbul havalimanları ocak ayında yolcu sayısını yüzde 8 artırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malcolm X için anma mesajı
Yerel seçimde 26 milletvekili, belediye başkanlığı için yarışacak
21 Şubat 2024 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 10:45:00

Kırmızı bültenle aranan şüpheli İzmir'de tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'de, uyuşturucu madde ticareti suçundan Interpol'de kırmızı bültenle arama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Almanya'da uyuşturucu madde ticareti suçuna karışan C.A'nın yasa dışı yollarla İzmir'e geldiği tespit edildi.

Interpol'de kırmızı bültenle arama kaydı bulunan ve İzmir'de de çeşitli suçlara karışan C.A, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : izmir karşıyaka kırmızı bülten interpol uyuşturucu
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden
Başarılı kadınlar buluşacak

Başarılı kadınlar buluşacak
50'nci yıla özel albüm

50'nci yıla özel albüm
Karda off-road keyfi

Karda off-road keyfi
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik
Yer Gök Aşk

Yer Gök Aşk
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX