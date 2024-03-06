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06 Mart 2024 Çarşamba 23:24:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 23:24:00

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 46 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait 47 adreste yapılan eş zamanlı aramada, 2 tabanca, 30 gram metamfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 13 uyuşturucu hap ve 22 fişek ele geçirildi.

Operasyonda, 46 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : uyuşturucu operasyonu gözaltına alınanlar Kırklareli Babaeski
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