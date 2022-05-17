CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı'na giderek eylem yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Millet Bahçesi ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun 2018 yılında söylediği sözler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu o dönemde katıldığı TV programında yaptığı konuşmada, "Oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, ve nasıl yapacağımızı, binalarımızın şekli bile hazırdı." dedi.

GÜNÜN MANŞETİ'NDE KONUŞUDU

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, CHP'nin havalimanı çelişkisini 24 TV ekranlarında yayınlanan Günün Manşeti programında yorumladı.

Murat Çiçek, "Dünyanın hiçbir yerinde ağaç dikip çevreyi yeşillendirdiği için "çevre katliamı yapılıyor" diyen bırakın muhalefeti aklı başında bir insan bulamazsınız. Türkiye hariç. 135 bin ağacın dikileceği bir projeye karşı çıkacak başka bir varlık var mıdır?" diye konuştu.

Çiçek, "2018 yılında Kılıçdaroğlu, 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Planı' bizim planımız diyor. Atatürk Havalimanı'na karşı olan Canan Kaftancıoğlu ve CHP'liler, 2018 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programdaki sözlerini unutmuşlar." ifadelerini kullandı.

Hikmet Genç, "Google'a gir bir bak. Söyleyeceklerin doğru mu yanlış mı? Grup toplantısında konuşma yapıyorsun. Bu seriye bağlanmış bir yalan makinesi. Ve artık korkmuyor Kılıçdaroğlu." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELİŞKİSİ: ATATÜRK HAVALİMANI'NI MİLLET BAHÇESİNE ÇEVİRMEK BİZİM PROJEMİZDİ!

Kemal Kılıçdaroğlu 2018 yılında katıldığı TV programında yaptığı konuşmada, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı, telefonlarımızı dinleyip çaldılar" dedi.

"MİLLET BAHÇESİNİN PLANLARINI DAHİ YAPTIK"

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin Atatürk Havalimanı çelişkisini şu sözlerle gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, ve nasıl yapacağımızı, binalarımızın şekli bile hazırdı. Büyükşehir belediye başkanımız açıklayacak. Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'nin tüm planları fotoğraflı bir şekilde hazırlandı" dedi.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek sosyal medya hesabından paylaştığı video ile CHP'nin Atatürk Havalimanı çelişkisini ortaya çıkardı.

Murat Çiçek yaptığı paylaşımda, "Protestoya gidecekmiş CHP'liler. Kemal Bey kızmasın sonra" dedi.