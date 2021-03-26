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26 Mart 2021 Cuma 17:20:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 17:20:00

Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Bu gidişle muhtar bile olamayacaksınız

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli açılış ve etkinliklere katılmak üzere geldiği Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında bir vatandaş, 'Sizi her şekilde başkan olarak görmek istiyoruz ama siz bu gidişte mahallemizdeki muhtar bile olamayacağınıza emin olun' diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki programı kapsamında Osmangazi ilçesine geçerek, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında bir vatandaş, "İşe yaramaz insanlardan kendiniz arınmadığınız sürece siz gönüllerin başkanı olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek istiyoruz ama siz bu gidişte mahallemizdeki muhtar bile olamayacağınıza emin olun" diyerek, tepki gösterdi. Vatandaş korumalar tarafından uzaklaştırıldı.

Etiketler : chp kemal kılıçdaroğlu tepki
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