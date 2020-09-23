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23 Eylül 2020 Çarşamba 23:59:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 00:14:00

Kılıçdaroğlu, terörü destekleyen Demirtaş'a sahip çıktı: Onur madalyası olarak asacaktır

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PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'a yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Katıldığı canlı yayında Demirtaş hakkında hazırlanan iddianameyi değerlendiren Kılıçdaroğlu, "İddianameleri Demirtaş onur madalyası olarak asacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, terör örgütü propagandası yapmak suçundan hüküm giyen HDP'li Demirtaş'ın 'masum' olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu,(Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame) Yazılsın ne olacak? Bu tür iddialar aslında Selahattin Demirtaş Bey alacak göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır, ne söylemiş yani. Savcı dikkat etmek zorunda. Yargıç, savcı eleştirilmeyecek mi?

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Selahattin Demirtaş'a bu kadar hızlı iddianame düzenlemesine tepkiniz olacak mı?" denmesi üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Yazılsın ne olacak? Bu tür iddialar, aslında Selahattin Demirtaş Bey alacak göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır, ne söylemiş yani. Savcı dikkat etmek zorunda. Yargıç, savcı eleştirilmeyecek mi? Adaletsizlik olacak ben eleştirmeyeceğim. Olmaz, herkes eleştirinin ne kadar değerli olduğunu bilecek ve o eleştiriye kulak kabartacak. Eğer siz birinin söylediğini ertesi gün talimat görüp hemen iddianame düzenlerseniz öte yandan aylardır içerde olanlar hakkında bir iddianame dahi hazırlamazsanız o ülkede adaletten söz edemezsiniz." diye konuştu.

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