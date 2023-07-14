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14 Temmuz 2023 Cuma 08:35:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 08:35:00

Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? 'Dışarı çıkmayın' uyarısı gelmişti

Kaynak: TRTHaber

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Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üstünde olması bekleniyor.

Kavurucu sıcaklar geldi. Özellikle yurdun güney ve batı kesimleri sıcak hava dalgasının etkisi altında. Hava sıcaklığının bu bölgelerde önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üstünde olması bekleniyor.

Aşırı sıcaklar başladı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığındaki artışa karşı uyardı.

Önümüzdeki birkaç gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması istendi.

"AŞIRI SICAKLAR 2-3 GÜN DEVAM EDECEK"

Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, özellikle güney, batı kesimlerde, iç ve doğu bölgelerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığının beklendiğini söyledi.

Sıcaklık yer yer mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak.

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşırı sıcakların görülmesinin beklendiğini belirten Budak, yüksek sıcaklıkların 2-3 gün devam edeceğini vurguladı.

SICAKLIK İSTANBUL VE ANKARA'DA 35, İZMİR'DE 38 DERECEYE ÇIKACAK

Haftanın son iş gününde 3 büyük kentte de bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek.

Budak yüksek sıcaklıklara ilişkin şu tahminde bulundu:

"İstanbul'da 35, Ankara'da 35, İzmir'de 37-38 dereceye varan bir sıcaklık bekliyoruz. Sıcaklıklar Antalya'da 43, Adana'da ise 42 derece civarında olacak."

Hafta sonu Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise sağanak geçişleri görülebilecek.

Etiketler : Kavurucu sıcaklar Ege ve Akdeniz bölgeleri Ankara İstanbul
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