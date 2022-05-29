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29 Mayıs 2022 Pazar 11:07:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 11:07:00

Kavurucu sıcaklar geliyor! İstanbullular dikkat

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre bugün itibarı ile yurt genelinde aşırı sıcak bekleniyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 33 dereceyi bulması bekleniyor. İşte 29 Mayıs Pazar güncel hava durumu raporu...

29 Mayıs Pazar güncel hava durumu rapor yayımlandı. Buna göre, İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Mega kentte yarın hava sıcaklığının 33 dereceyi bulması bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan güncel hava tahmin raporuna göre yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam edecek. Aniden artan sıcaklık ve neme karşı vatandaşları uyardı. Uzmanlar, yaşlılar ve çocukların saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar, vatandaşları dışarı çıkarken gözlük ve şapka takmaları ve güneş kremi kullanmaları konusunda da uyarıyor. İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da gündüz en yüksek sıcaklığın 33 derece olması bekleniyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Karabük, Bolu, Düzce, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 28

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu 31

Etiketler : SICAK İSTANBUL ANTALYA
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